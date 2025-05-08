Китай и Россия "за мир в Украине", но против США: новое заявление Пекина и Кремля о войне

Сегодня лидер Китая Си Цзиньпинь и российский диктатор Владимир Путин провели встречу в Москве. По ее результатам было опубликовано совместное заявление, которое касалось войны в Украине и влияния США.

"Стороны поддерживают все усилия, которые способствуют установлению мира в Украине", - сказано в заявлении.

При этом Путин и Си считают, что для долгосрочного урегулирования войны нужно "устранить ее первопричины".

Они также подтвердили намерение "наращивать взаимодействие и уплотнять координацию" против курса США, который назвали "двойным сдерживанием" России и Китая.

"Стороны решительно выступают против насаждения третьим странам в разных регионах мира враждебных подходов к России и Китаю, а также против дискредитации российско-китайского взаимодействия", - говорится в совместном заявлении.

О деталях встречи Путина и Си Цзиньпиня - читайте в материале РБК-Украина.