Китай и Россия "за мир в Украине", но против США: новое заявление Пекина и Кремля о войне

Москва и Пекин высказались за мирное урегулирование войны в Украине, но в то же время жестко раскритиковали Соединенные Штаты Америки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство "РИА Новости".
Сегодня лидер Китая Си Цзиньпинь и российский диктатор Владимир Путин провели встречу в Москве. По ее результатам было опубликовано совместное заявление, которое касалось войны в Украине и влияния США.
"Стороны поддерживают все усилия, которые способствуют установлению мира в Украине", - сказано в заявлении.
При этом Путин и Си считают, что для долгосрочного урегулирования войны нужно "устранить ее первопричины".
Они также подтвердили намерение "наращивать взаимодействие и уплотнять координацию" против курса США, который назвали "двойным сдерживанием" России и Китая.
"Стороны решительно выступают против насаждения третьим странам в разных регионах мира враждебных подходов к России и Китаю, а также против дискредитации российско-китайского взаимодействия", - говорится в совместном заявлении.
О деталях встречи Путина и Си Цзиньпиня - читайте в материале РБК-Украина.
Несмотря на стабильные торговые связи между Россией и Китаем, официальная позиция Пекина неоднократно отрицала любые поставки оружия одной из сторон конфликта, утверждая, что Китай не участвует в войне России против Украины.
Однако накоплены многочисленные доказательства, свидетельствующие о том, что Китай способствует обходу западных санкций в пользу Кремля, что в свою очередь поддерживает его военные операции. В сентябре 2024 года появились данные о том, что китайские компании тайно поставляют оружие в Россию, что может свидетельствовать о существенной эскалации участия Пекина в войне против Украины.
8 апреля этого года президент Украины Владимир Зеленский сообщил о захвате двух китайских граждан, которые воевали на стороне России. Министерство иностранных дел Китая заявило, что "выясняет ситуацию" в Украине, а Зеленский упомянул о более 150 китайцах, которые принимали участие в боевых действиях на стороне РФ. Впоследствии РБК-Украина опубликовала документы, свидетельствующие об активном участии китайских военных в составе российской армии, хотя представитель МИД КНР Линь Цзянь заверил, что эта информация является неправдивой.
ПосолКитая в Украине Ма Шенкунь посетил МИД Украины дел из-за недавно выявленных фактов участия граждан КНР в войне на стороне РФ, и привлечения китайских компаний к производству вооружения на территории страны-агрессора.
23 апреля в Пекине отреагировали на вызов посла Китая в Украине "на ковер" в МИД за помощь России в войне. Китай назвал такие обвинения "безосновательными"
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.