Китай готує революцію: у новій п’ятирічці зроблять ставку на "гуманоїдних" роботів та космос

Штучний інтелект та робототехніка

За даними розвідки, новий план розвитку КНР передбачає перехід від окремих проєктів до масового впровадження інновацій.

Ключовим елементом стратегії є концепція "embodied intelligence" - інтеграція ШІ безпосередньо у фізичні системи та роботів.

Особлива увага приділяється створенню антропоморфних машин.

"На китайському ринку нині працює понад 150 розробників гуманоїдних роботів. За оцінками експертів, процес злиття може відбутися швидше, ніж це було в секторі електромобілів", - зазначають у СЗР.

Великі державні корпорації стануть головними майданчиками для впровадження ШІ-рішень, що допоможе цифровізувати логістику, енергетику та виробництво.

Наслідки для економіки

Попри амбітні плани, аналітики попереджають про можливі ризики. Очікується, що держава посилить контроль над ресурсами, що може негативно вплинути на приватний сектор.

"Потенційним негативним наслідком може стати подальше посилення ролі держави в економіці та витіснення частини малого й середнього бізнесів, що знижуватиме рівень конкуренції на внутрішньому ринку", - йдеться у матеріалі.

Окрім робототехніки, Китай планує масштабувати космічні технології, роблячи ставку на їхню комерціалізацію.

Водночас експерти сумніваються, що успіх у хай-тек секторі зможе повністю перекрити уповільнення традиційних галузей економіки країни.