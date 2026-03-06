RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Китай готовит революцию: в новой пятилетке сделают ставку на "гуманоидных" роботов и космос

21:50 06.03.2026 Пт
2 мин
Что именно Китай хочет поставить в центр своей технологической стратегии?
aimg Сергей Козачук
Фото: Китай запустит массовое производство роботов к 2030 году (Getty Images)

Китай планирует масштабную индустриализацию высоких технологий в рамках новой пятилетки на 2026-2030 годы. Приоритетными направлениями развития станут искусственный интеллект, гуманоидная робототехника и космическая отрасль.

Искусственный интеллект и робототехника

По данным разведки, новый план развития КНР предусматривает переход от отдельных проектов к массовому внедрению инноваций.

Ключевым элементом стратегии является концепция "embodied intelligence" - интеграция ИИ непосредственно в физические системы и роботов.

Особое внимание уделяется созданию антропоморфных машин.

"На китайском рынке сейчас работает более 150 разработчиков гуманоидных роботов. По оценкам экспертов, процесс слияния может произойти быстрее, чем это было в секторе электромобилей", - отмечают в СВР.

Крупные государственные корпорации станут главными площадками для внедрения ИИ-решений, что поможет цифровизировать логистику, энергетику и производство.

Последствия для экономики

Несмотря на амбициозные планы, аналитики предупреждают о возможных рисках. Ожидается, что государство усилит контроль над ресурсами, что может негативно повлиять на частный сектор.

"Потенциальным негативным последствием может стать дальнейшее усиление роли государства в экономике и вытеснение части малого и среднего бизнеса, что будет снижать уровень конкуренции на внутреннем рынке", - говорится в материале.

Кроме робототехники, Китай планирует масштабировать космические технологии, делая ставку на их коммерциализацию.

В то же время эксперты сомневаются, что успех в хай-тек секторе сможет полностью перекрыть замедление традиционных отраслей экономики страны.

Роль Китая в войне и мирных инициативах

Напомним, роль Пекина в контексте российской агрессии против Украины остается предметом острых международных дискуссий. Ранее в НАТО заявляли, что российская война в значительной степени держится на помощи КНР.

В частности, Пекин предоставляет технологии и компоненты, которые помогают России стремительно увеличивать производство оружия.

В то же время лидер КНР Си Цзиньпин неоднократно заявлял о необходимости мирного урегулирования. Во время последних визитов в Европу он отмечал, что Китай поддерживает проведение международной мирной конференции, которую бы признали и Киев, и Москва.

Вместе с тем, официальный Пекин отреагировал на критику президента Украины Владимира Зеленского относительно недостаточной вовлеченности страны в Саммит мира, подчеркнув свою якобы "нейтральную позицию".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КитайИскусственный интеллект