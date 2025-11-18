Китай готовий до поглиблення співпраці з Росією, попри санкції

Китайський прем’єр Лі Цян під час зустрічі у Москві з очільником російського уряду Михайлом Мішустіним повідомив, що Китай готовий до поглиблення співпраці з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву китайського МЗС.

"Китай готовий співпрацювати з Росією, продовжувати зміцнювати комунікацію і координацію, а також постійно поглиблювати взаємовигідну співпрацю в інтересах народів обох країн", - повідомив Лі Цян.

За його словами, Китай готовий до поглиблення співпраці з країною-агресоркою у сферах інвестицій, енергетики, сільського господарства та ін. Він додав, що КНР закликала РФ збільшувати поставки своєї с/г продукції та продовольства на китайський ринок.

Очільник російського уряду у відповідь повідомив, що стратегічне партнерство між РФ та Китаєм "знаходиться на безпрецедентно високому рівні".

Крім того, Мішустін пообіцяв створити у Росії "сприятливе бізнес-середовище" для підприємств Китаю, які роблять інвестиції у країну-агресорку. Він додав, що Москва збільшить внесок у "сприяння регіональному та глобальному миру, розвитку і процвітанню".