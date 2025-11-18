Китай готов к углублению сотрудничества с Россией, несмотря на санкции

Китайский премьер Ли Цян во время встречи в Москве с главой российского правительства Михаилом Мишустиным сообщил, что Китай готов к углублению сотрудничества с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление китайского МИДа.

"Китай готов сотрудничать с Россией, продолжать укреплять коммуникацию и координацию, а также постоянно углублять взаимовыгодное сотрудничество в интересах народов обеих стран", - сообщил Ли Цян.

По его словам, Китай готов к углублению сотрудничества со страной-агрессором в сферах инвестиций, энергетики, сельского хозяйства и др. Он добавил, что КНР призвала РФ увеличивать поставки своей с/х продукции и продовольствия на китайский рынок.

Глава российского правительства в ответ сообщил, что стратегическое партнерство между РФ и Китаем "находится на беспрецедентно высоком уровне".

Кроме того, Мишустин пообещал создать в России "благоприятную бизнес-среду" для предприятий Китая, которые делают инвестиции в страну-агрессора. Он добавил, что Москва увеличит вклад в "содействие региональному и глобальному миру, развитию и процветанию".