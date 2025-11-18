Китай готов к углублению сотрудничества с Россией, несмотря на санкции
Китайский премьер Ли Цян во время встречи в Москве с главой российского правительства Михаилом Мишустиным сообщил, что Китай готов к углублению сотрудничества с РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление китайского МИДа.
"Китай готов сотрудничать с Россией, продолжать укреплять коммуникацию и координацию, а также постоянно углублять взаимовыгодное сотрудничество в интересах народов обеих стран", - сообщил Ли Цян.
По его словам, Китай готов к углублению сотрудничества со страной-агрессором в сферах инвестиций, энергетики, сельского хозяйства и др. Он добавил, что КНР призвала РФ увеличивать поставки своей с/х продукции и продовольствия на китайский рынок.
Глава российского правительства в ответ сообщил, что стратегическое партнерство между РФ и Китаем "находится на беспрецедентно высоком уровне".
Кроме того, Мишустин пообещал создать в России "благоприятную бизнес-среду" для предприятий Китая, которые делают инвестиции в страну-агрессора. Он добавил, что Москва увеличит вклад в "содействие региональному и глобальному миру, развитию и процветанию".
Сотрудничество Китая и РФ
Напомним, издание The Economist сообщило, что Китай стал главным поставщиком для российской военной машины. Предполагается, что Пекин мог передать Москве летальное оружие.
В апреле украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть доказательства поставок Китаем вооружения в РФ. Пекин официально эти поставки отрицает.
Кроме того, по словам Владимира Зеленского, Украине известно о более 150 гражданах Китая, которые воюют на стороне страны-агрессора. Ранее военные ВСУ взяли в плен двух китайцев.
Отметим, по информации представителя Службы внешней разведки, Россия планирует в этом году изготовить 2 млн FPV-дронов с китайскими деталями для войны против Украины.