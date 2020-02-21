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В Китае выявили случай повторного заражения коронавирусом

Новости » Общество     21.02.2020 - 17:54
В Китае выявили случай повторного заражения коронавирусом
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Инфицированный уже находится в одной из больниц в городе Чэнду

На юго-западе Китая, в провинции Сычуань, был выявлен случай повторного заражения коронавирусом у мужчины, который недавно выписался из больницы. Об этом сообщает NYT.

Сообщается, что инфицированный уже находится в одной из больниц в городе Чэнду. Однако, на данный момент еще не выяснено, заразились ли члены его семьи.

По данным официальной статистики, в Сычуань выписались из больницы уже 222 человек, трое умерли, всего было зарегистрировано 525 случаев заражения коронавирусом. Только за последние сутки в регионе было выявлено 5 инфицированных.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 21 февраля, в мире зарегистрировано 76 723 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 2 247 - летальные. Сообщается, что выздоровели уже 16 415 человек. При этом коронавирус зафиксирован в 27 странах за пределами Китая.

Кроме того, правительство Ирана сообщило о двух новых смертях, а также о 13 случаях заболеваемости коронавирусом. По данным Министерства охраны здоровья Ирана, семь новых случаев заболеваемости были зафиксированы в городе Куме, четверо - в Тегеране и двое - в Гилане.

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