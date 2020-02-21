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В Китаї виявили випадок повторного зараження коронавірусом

Новини » Суспільство     21.02.2020 - 17:54
В Китаї виявили випадок повторного зараження коронавірусом
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Інфікований вже знаходиться в одній з лікарень в місті Ченду

На південному заході Китаю, у провінції Сичуань, було виявлено випадок повторного зараження коронавірусом у чоловіка, який нещодавно виписався з лікарні. Про це повідомляє NYT.

Повідомляється, що інфікований вже знаходиться в одній з лікарень в місті Ченду. Однак, на даний момент ще не з’ясовано, чи заразилися члени його сім’ї.

За даними офіційної статистики, в Сичуань виписалися з лікарні вже 222 чоловік, троє померли, всього було зареєстровано 525 випадків зараження коронавірусом. Тільки за останню добу в регіоні було виявлено 5 інфікованих.

Як повідомляло РБК-Україна, станом на 21 лютого, у світі зареєстровано 76 723 лабораторно підтверджених випадків коронавіруса, з них 2 247 - летальні. Повідомляється, що одужали вже 16 415 осіб. При цьому коронавірус зафіксований у 27 країнах за межами Китаю.

Крім того, уряд Ірану повідомило про двох нових смерті, а також про 13 випадках захворюваності коронавірусом. За даними Міністерства охорони здоров'я Ірану, сім нових випадків захворюваності були зафіксовані у місті Кумі, четверо - в Тегерані і двоє - в Гилане.

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