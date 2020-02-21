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В Иране сообщили о двух новых смертях от коронавируса

Новости » В мире     21.02.2020 - 14:13
В Иране сообщили о двух новых смертях от коронавируса
Иллюстративное фото (flickr.com)

В стране зафиксировали 13 новых случаев заболевания

Правительство Ирана сообщило о двух новых смертях, а также о 13 случаях заболеваемости новым коронавирусом. Об этом сообщает Reuters.

По данным Министерства здравоохранения Ирана, семь новых случаев заболеваемости были зафиксированы в городе Куме, четверо в Тегеране и двое в Гилане.

"Большинство из них были жителями Кума или имели историю возвращения из Кума в последние дни и недели", - отметили в Минздраве.

На данный момент в Иране зафиксированы 18 случаев заболеваемости коронавирусом. Четверо человек умерли.

Напомним, ранее сообщалось, что в Израиле зафиксировали первый случай коронавируса. Вирус был обнаружен у эвакуированной женщины с круизного лайнера Diamond Princess. У остальных 10 пассажиров лайнера симптомов не обнаружили.

Также РБК-Украина писало, что по состоянию на 21 февраля, в мире зарегистрировано 76 723 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 2 247 - летальные. Отмечается, что выздоровели уже 16 415 человек. При этом коронавирус зафиксирован в 27 странах за пределами Китая.

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