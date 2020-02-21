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Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в еще одной стране

Новости » Происшествия     21.02.2020 - 15:02
Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в еще одной стране
Иллюстративное фото (twitter.com/JustForChange)

Мужчина был помещен на карантин в университетскую больницу

В Ливане зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Naharnet.

Как сообщается, у одного из пассажиров, который вернулся домой из Ирана, подтвердился положительный результат при обследовании в центральной лаборатории Министерства здравоохранения.

Мужчина был помещен на карантин в университетскую больницу им. Рафика Харири.

Напомним, в Израиле зафиксировали первый случай коронавируса. Вирус был обнаружен у эвакуированной женщины с круизного лайнера Diamond Princess. У остальных десяти пассажиров лайнера симптомов не обнаружили.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 21 февраля, в мире зарегистрировано 76 723 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 2 247 - летальные. Сообщается, что выздоровели уже 16 415 человек. При этом коронавирус зафиксирован в 27 странах за пределами Китая.

Кроме того, правительство Ирана сообщило о двух новых смертях, а также о 13 случаях заболеваемости коронавирусом. По данным Министерства здравоохранения Ирана, семь новых случаев заболеваемости были зафиксированы в городе Куме, четверо - в Тегеране и двое - в Гилане.

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