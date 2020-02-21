За пределами Китая коронавирус зафиксировали в 27 странах, - Минздрав

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В целом в мире выздоровели уже 16 415 человек

По данным министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 21 февраля, в мире зарегистрировано 76 723 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 2 247 - летальные. Об этом говорится в сообщении прес-службы ведомства.

Отмечается, что выздоровели уже 16 415 человек.

"Китай пересмотрел свои инструкции по классификации случаев для COVID-19, исключив классификацию "клинически диагностированный". Теперь останутся только две классификации: "подозреваемые" и "подтвержденные" для всех областей. Подтвержденные случаи будут зарегистрированы только после лабораторного анализа", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что за пределами Китая новый коронавирус зафиксирован в 27 странах.

"В странах Европы зарегистрировано 47 случаев (Германия - 16; Франция - 12; Великобритания - 9; Италия - 3; Россия - 2; Испания 2; Финляндия, Швеция и Бельгия - по одному случаю). К перечню стран, в которых зафиксированы случаи COVID-19 прибавился Иран. В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано", - добавили в ведомстве.

По состоянию на утро 21 февраля число погибших в результате коронавируса в мире выросло до 2247 человек. Количество зараженных в Китае достигла 75245 людей. Всего в мире - 76498. В свою очередь, выздоровели по последним данным 18442 людей.

Ранее РБК-Украина писало, что в Израиле зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом на территории страны.