ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Китае умер врач, лечивший пациентов с коронавирусом

Новости » Происшествия     21.02.2020 - 18:47
В Китае умер врач, лечивший пациентов с коронавирусом
Иллюстративное фото (twitter.com/ChuBailiang)

Врач был госпитализирован 25 января, однако 30 - его состояние ухудшилось

В китайском городе Ухане от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19, умер 29-летний врач Пэн Иньхуа, работавший в одной из больниц, которая принимала заболевших. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как сообщается, Пэн Иньхуа, работавший в отделении респираторных вирусных инфекций и интенсивной терапии в Первой народной больнице района Цзянся, подхватил инфекцию, работая на "передовой".

Его госпитализировали 25 января, а 30 числа его состояние резко ухудшилось. Спустя три недели он умер.

При этом издание отмечает, что врач, специализировавшийся на респираторной и критической медицине, отложил свадьбу, чтобы продолжить лечение пациентов с коронавирусом. Он планировал жениться во время китайского нового года.

Напомним, 6 февраля умер врач Ли Вэньлян, который первым обнаружил коронавирус в Китае и пытался предупредить власти о вспышке опасной инфекции.

Кроме того, по состоянию на 21 февраля, в мире зарегистрировано 76 723 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 2 247 - летальные. Сообщается, что выздоровели уже 16 415 человек. При этом коронавирус зафиксирован в 27 странах за пределами Китая.

Кроме того, правительство Ирана сообщило о двух новых смертях, а также о 13 случаях заболеваемости коронавирусом. По данным Министерства охраны здоровья Ирана, семь новых случаев заболеваемости были зафиксированы в городе Куме, четверо - в Тегеране и двое - в Гилане.

В Италии увеличилось число больных коронавирусом В Китае выявили случай повторного заражения коронавирусом
Новости Украины вируспреступления
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь