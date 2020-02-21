У Китаї помер лікар, що лікував пацієнтів з коронавірусом

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Лікар був госпіталізований 25 січня, однак 30 - його стан погіршився

У китайському місті Ухані від ускладнень, викликаних коронавірусом COVID-19, помер 29-річний лікар Пен Іньхуа, який працював в одній з лікарень, яка приймала хворих. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як повідомляється, Пен Іньхуа, який працював у відділенні респіраторних вірусних інфекцій та інтенсивної терапії Першої народної лікарні району Цзянся, підхопив інфекцію, працюючи на "передовій".

Його госпіталізували 25 січня, а 30 числа його стан різко погіршився. Через три тижні він помер.

При цьому видання зазначає, що лікар, який спеціалізувався на респіраторній та критичній медицині, відклав весілля, щоб продовжити лікування пацієнтів з коронавірусом. Він планував одружитися під час китайського нового року.

Нагадаємо, 6 лютого помер лікар Чи Вэньлян, який першим виявив коронавірус в Китаї і намагався попередити владу про спалах небезпечної інфекції.

Крім того, станом на 21 лютого, у світі зареєстровано 76 723 лабораторно підтверджених випадків коронавіруса, з них 2 247 - летальні. Повідомляється, що одужали вже 16 415 осіб. При цьому коронавірус зафіксований у 27 країнах за межами Китаю.

Крім того, уряд Ірану повідомило про двох нових смерті, а також про 13 випадках захворюваності коронавірусом. За даними Міністерства охорони здоров'я Ірану, сім нових випадків захворюваності були зафіксовані у місті Кумі, четверо - в Тегерані і двоє - в Гілані.