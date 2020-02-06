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В Китае от коронавируса умер врач, который первым его обнаружил

Новости » Происшествия     06.02.2020 - 18:08
В Китае от коронавируса умер врач, который первым его обнаружил
Иллюстративное фото (twitter.com/ChuBailiang)

Ли Вэньляна обвинили в распространении "ложных заявлений"

Умер врач Ли Вэньлян, который первым обнаружил коронавирус в Китае и пытался предупредить власти о вспышке опасной инфекции. Об этом пишет издание Global Times.

Сообщается, что Вэньлян был одним из первых, кто обнаружил коронавирус и пытался предупредить о вспышке. Также сообщается, что изначально его обвинили в распространении ложной информации.

Известно, что врач Центральной больницы Уханя Ли Вэньлян еще 30 декабря в WeChat предупредил коллег о семи случаях коронавируса SARS на рынке морепродуктов "Хуанань". При этом он не подозревал, что новый коронавирус относится к другому штамму. В итоге ему и другим врачам в полиции Уханя вынесли предупреждения, чтобы они не распространяли "ложные заявления".

Напомним, ранее сообщалось, что число жертв коронавируса выросло до 563 человек, число заболевших превысило 28 тысяч. При этом заболевание зафиксировано уже в 23 странах.

Всемирная организация здравоохранения поставит Украине тест-системы для выявления коронавируса в качестве гуманитарной помощи.

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