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Самолет из Уханя приземлился в "Борисполе" на дозаправку, - МВД

Новости » Общество     20.02.2020 - 09:50
Самолет из Уханя приземлился в "Борисполе" на дозаправку, - МВД
Фото: самолет из Уханя (РБК-Украина)

Далее самолет летит в Харьков

Самолет с эвакуированными гражданами из Уханя приземлился в аэропорту "Борисполь" на дозаправку, далее он летит в аэропорт Харькова. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Сообщается, что самолет приземлился в аэропорту "Борисполь" в 9:40 утра. В "Борисполе" он проведет дозаправку и направится в аэропорт Харькова.

"Самолет с эвакуированными Украинские из Китая приземлился в аэропорту "Борисполь" на дозаправку. Там он дозаправиться горючим и вылетит в Международный аэропорт Харьков. По докладам экипажа и медперсонала сопровождения все на борту самолета здоровые и могут продолжать полет", - сообщили в МВД.

Напомним, изначально ожидалось, что самолет из Уханя прилетит 20 февраля около 8 утра в "Борисполь". Однако утром, согласно данным радара, самолет изменил курс и кружил между Полтавской и Днепропетровской областями на подлете к аэропорту Харькова.

Также РБК-Украина писало, что в случае прилета самолета в Харьков, это будет транзитная остановка. По словам главы Харьковской ОГА Алексея Кучера, эвакуированные граждане будут направлены в другие места автобусами.

Ожидается, что эвакуированных должны доставить для обсервации в Новые Санжары (Полтавская область). Ранее местные жители Новых Санжар устроили акцию протеста вблизи медицинского центра, куда ожидалось прибытие эвакуированных из Уханя.

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