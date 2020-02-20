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Если борт из Уханя сядет в Харькове, то это будет транзит, - глава Харьковской ОГА

Новости » Общество     20.02.2020 - 08:53
Если борт из Уханя сядет в Харькове, то это будет транзит, - глава Харьковской ОГА
Фото: Алексей Кучер (facebook / olexiykucher)

Далее граждане будут перемещены в другие места

В случае прилета самолета с эвакуированными гражданами из Уханя в Харьков, это будет транзитная остановка. Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, далее граждане будут перемещены в другие места.

"Если борт прибудет в Харьковскую область, то Харьков является транзитом. Далее людей будут перемещать. Пока не известно куда. Это координирует правительство", - сообщил Кучер.

Также глава Харьковской ОГА сообщил, что эвакуированные граждане не будут заходить на территорию терминала аэропорта.

"Все люди будут перемещены в автобусы. Они пройдут еще одну проверку, которая будет уже третьей. В терминал они не заходят. Они сразу перемещаются в автобусы и продвигаются дальше", - сказал он.

Ранее РБК-Украина писало, что украинский самолет, который эвакуирует украинских граждан и иностранцев из китайского Уханя, изменил курс на Харьков. Изначально прилет ожидался в аэропорту "Борисполь" около 8 утра. При этом на данный момент самолет кружит между Полтавой и Днепром. Официально информации о прибытии самолета пока нет.

Также сообщалось, что по прибытию все украинцы и иностранцы будут изолированы на карантин на 14 дней. При этом вокруг карантинной зоны будет создан двойное кольцо защиты.

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