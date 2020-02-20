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У Китаї зменшилася кількість нових заражень коронавірусом

Новини » Суспільство     20.02.2020 - 10:27
У Китаї зменшилася кількість нових заражень коронавірусом
Ілюстративне фото (flickr.com)

Спад обумовлений зміною методу діагностики інфекції

У Китаї істотно скоротилося число виявлених випадків зараження коронавірусом. Про це повідомляє Національна комісія охорони здоров'я КНР, передає Deutsche Welle.

Повідомляється, що за останню добу підтверджено 394 нових випадки зараження.

Для порівняння, вчора влада повідомляла про 1 749 нових хворих.

"Спад обумовлений зміною методу діагностики інфекції. В цілому в країні вірус виявлено у 74 576 осіб", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, кількість загиблих від пневмонії, викликана новим різновидом коронавірусу COVID-19, в Китаї зросла до 2 118 осіб.

Нагадаємо, міський голова південнокорейського міста Тегу сьогодні, 20 лютого, закликав жителів міста не виходити з будинків, у зв'язку з новим сплеском коронавірусу. Всього Південна Корея повідомила про 82 випадках захворювання коронавірусом.

Раніше повідомлялося, що літак з евакуйованими громадянами з Уханя приземлився в аеропорту "Бориспіль" на дозаправку, далі він летить в аеропорт Харкова.

Державна служба з надзвичайних ситуацій підтвердила, що евакуйованих з китайського Уханя після прильоту в Харків доставлять в медичний центр Національної гвардії "Нові Санжари" у Полтавській області.

Евакуйованих з Уханя везуть в медцентр "Нові Санжари", - ДСНС Як зустрічають евакуйованих з Уханя українців: всі подробиці
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