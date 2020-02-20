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В Южной Корее из-за коронавируса людей призывают не выходить на улицы

Новости » Общество     20.02.2020 - 09:37
В Южной Корее из-за коронавируса людей призывают не выходить на улицы
Иллюстративное фото (pixabay)

Соответствующие рекомендации выдал мэр города Тэгу

Мэр южнокорейского города Тэгу сегодня, 20 февраля, призвал жителей города не выходить из домов, в связи с новым всплеском коронавируса. Об этом сообщает Associated Press.

Сообщается, что всего в городе проживает 2,5 млн человек.

Рекомендации были озвучены после того, как юго-восточный город и близлежащие населенные пункты сообщили о 35 дополнительных случаях заражения новым коронавирусом.

В местных органах здравоохранения сообщили, что 28 из этих пациентов ходили на церковные службы вместе с пациентом, у которого коронавирус выявили ранее.

Всего Южная Корея сообщила о 82 случаях заболевания коронавирусом.

Отметим, на данный момент ожидается прилет в Украину самолета с эвакуированными украинцами и иностранцами из китайского города Ухань. Прилет рейса ожидался около 8 утра в аэропорт "Борисполя", однако на данный момент самолет кружит в небе между Полтавой и Днепром на подлете в Харьков. Официальной информации о месте прилета пока нет.

В Минздраве заявили, что у прилетевших ранее граждан в Украину прямыми рейсами из Китая не было зафиксировано коронавируса во время инкубационного периода.

Напомним, количество погибших от пневмонии, вызванной новым видом коронавируса COVID-19, в Китае выросло до 2 118 человек.

Самолет с эвакуированными из Уханя снова летит в "Борисполь" У граждан, ранее прибывших из Китая в Украину, не зафиксировали коронавирус
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