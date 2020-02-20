В Южной Корее из-за коронавируса людей призывают не выходить на улицы

Соответствующие рекомендации выдал мэр города Тэгу
Мэр южнокорейского города Тэгу сегодня, 20 февраля, призвал жителей города не выходить из домов, в связи с новым всплеском коронавируса. Об этом сообщает Associated Press.
Сообщается, что всего в городе проживает 2,5 млн человек.
Рекомендации были озвучены после того, как юго-восточный город и близлежащие населенные пункты сообщили о 35 дополнительных случаях заражения новым коронавирусом.
В местных органах здравоохранения сообщили, что 28 из этих пациентов ходили на церковные службы вместе с пациентом, у которого коронавирус выявили ранее.
Всего Южная Корея сообщила о 82 случаях заболевания коронавирусом.
Отметим, на данный момент ожидается прилет в Украину самолета с эвакуированными украинцами и иностранцами из китайского города Ухань. Прилет рейса ожидался около 8 утра в аэропорт "Борисполя", однако на данный момент самолет кружит в небе между Полтавой и Днепром на подлете в Харьков. Официальной информации о месте прилета пока нет.
В Минздраве заявили, что у прилетевших ранее граждан в Украину прямыми рейсами из Китая не было зафиксировано коронавируса во время инкубационного периода.
Напомним, количество погибших от пневмонии, вызванной новым видом коронавируса COVID-19, в Китае выросло до 2 118 человек.