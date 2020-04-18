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В Китае за сутки 27 новых случаев заражения коронавирусом

Новости » Коронавирус     18.04.2020 - 05:10
В Китае за сутки 27 новых случаев заражения коронавирусом
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Из них 27 завезены из-за рубежа

В континентальной части Китая в пятницу было зафиксировано 27 новых подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19, 17 из которых было завезено из-за рубежа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Синьхуа".

Государственный комитет по делам здравоохранения КНР в ежедневном отчете сообщил о 10 новых случаях локального заражения, 7 случаев были выявлены в провинции Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай, 2 - в провинции Гуандун, Южный Китай, 1 - в провинции Сычуань, Юго-Западный Китай.

По данным комитета, в пятницу в стране не было зарегистрировано ни одного случая с летальным исходом. Сообщалось также о пяти новых подозреваемых случаях, причем все пациенты прибыли из-за рубежа, трое из которых были обнаружены в городе Шанхай, Восточный Китай и двое - в провинци Хэйлунцзян.

Ранее власти города Ухань уточнили данные об умерших во время вспышки коронавирусной инфекции, число жертв выросло на 1290, до 3869 человек.

Напомним, в Китае заявляют, что коронавирусная инфекция была завезена в Ухань, где началась эпидемия.

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