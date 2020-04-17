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Еще 1290 смертей: в Ухане уточнили данные о жертвах коронавируса

Новости » Коронавирус     17.04.2020 - 09:24
Еще 1290 смертей: в Ухане уточнили данные о жертвах коронавируса
Иллюстративное фото (freepik)

В частности, в статистику первоначально не попали некоторые случаи, когда зараженные коронавирусной инфекцией умерли дома

Власти города Ухань уточнили данные об умерших во время вспышки коронавирусной инфекции, число жертв выросло на 1290, до 3869 человек. Об этом сообщает AP.

Пересчет вызван тем, что на начальной стадии эпидемии медицинские учреждения не справлялись с потоком пациентов и не могли своевременно предоставлять отчетность в соответствующие органы. В частности, в статистику первоначально не попали некоторые случаи, когда зараженные коронавирусной инфекцией умерли дома.

Напомним, телеканал Fox News со ссылкой на источники заявил, что коронавирус COVID-19 возник в Уханьской лаборатории, ее работник стал "нулевым пациентом". По данным телеканал, Китай якобы стремился продемонстрировать способности страны по выявлению и борьбе с вирусами.

Отметим, США начинают расследование обстоятельств появления и распространения коронавируса с акцентом на то, какую роль в этом процессе сыграли Китай и Всемирная организация здравоохранения.

Вместе с тем, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что виновные в распространении коронавируса COVID-19 понесут ответственность. В США уже решили приостановить финансирование ВОЗ.

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