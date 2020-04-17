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В Китае заявили о завозе коронавируса в Ухань

Новости » Коронавирус     17.04.2020 - 13:21
В Китае заявили о завозе коронавируса в Ухань
Иллюстративное фото (УНИАН)

В Китае заявили, что об этом свидетельствует последовательность генов в COVID-19

В Китае заявляют, что коронавирусная инфекция была завезена в Ухань, где началась эпидемия. Об этом заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй в интервью росСМИ.

Ханьхуэй заявил, что об этом свидетельствует последовательность генов в COVID-19.

"Вирус, появившийся в Ухане на рынке морепродуктов - это вирус совокупности генов Н1. Ранее гаплотипа Н1 в Ухане был обнаружен лишь гаплотип Н3 и данный гаплотип не имеет никакого отношения к рынку морепродуктов в Ухане", - заявляет посол.

Ханьхуэй наставивает, что более раннее последовательности генов Н13 и Н38 никогда не были обнаружены в Ухане.

Напомним, телеканал Fox News со ссылкой на источники заявил, что коронавирус COVID-19 возник в Уханьской лаборатории, ее работник стал "нулевым пациентом". По данным телеканал, Китай якобы стремился продемонстрировать способности страны по выявлению и борьбе с вирусами.

Отметим, между США и Китаем образовался конфлик из-за возникновения коронавируса. В США считают, что он был специально создан по заказу властей КНР, а в Китае это опровергают. Дошло до того, что Америка приостановила финансирование ВОЗ, которую подозревает в заговоре с китайскими властями.

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