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У Китаї за добу 27 нових випадків зараження коронавірусом

Новини » Коронавірус     18.04.2020 - 05:10
У Китаї за добу 27 нових випадків зараження коронавірусом
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

З них 27 завезені з-за кордону

В континентальній частині Китаю в п'ятницю було зафіксовано 27 нових підтверджених випадків зараження нової коронавирусной інфекцією COVID-19, 17 з яких було завезено з-за кордону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сіньхуа".

Державний комітет у справах охорони здоров'я КНР в щоденному звіті повідомив про 10 нових випадках локального зараження, 7 випадків були виявлені в провінції Хейлунцзян, Північно-Східний Китай, 2 - в провінції Гуандун, Південний Китай, 1 - в провінції Сичуань (Південно-Західний Китай.

За даними комітету, в п'ятницю в країні не було зареєстровано ні одного випадку з летальним результатом. Повідомлялося також про п'ять нових підозрюваних випадках, причому всі пацієнти прибули з-за кордону, троє з яких були виявлені в місті Шанхай, Східний Китай і двоє - в провінціях Хейлунцзян.

Раніше влада міста Ухань уточнили дані про померлих під час спалаху коронавирусной інфекції, число жертв зросло на 1290, до 3869 осіб.

Нагадаємо, в Китаї заявляють, що коронавірусна інфекція була завезена в Ухань, де почалася епідемія.

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