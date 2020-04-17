Китай отрицает сокрытие масштабов эпидемии коронавируса

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В Китае утверждают, что никогда не скрывали информацию о вспышке

Китай опроверг информацию о сокрытии масштабов эпидемии коронавируса, а также ответил на заявления Вашингтона о причастности к укрывательству Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

По словам официального представителя китайского внешнеполитического ведомства Чжао Лицзяня, такому быстрому распространению заболевания COVID-19 способствовала недооценка Пекином серьезности проблемы, что также привело к увеличению смертности.

При этом представитель Китая подчеркнул, что "никогда не было никакого сокрытия, и мы никогда не допустим никакого сокрытия". Также Он назвал утверждения о тесных контактах Китая с ВОЗ попыткой "очернить" Пекин.

Напомним, ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуей заявил, что коронавирус был завезен в Ухань из заграницы. Он пояснил, что о завозе вируса свидетельствует последовательность его генов.

До этого американский телеканал Fox News со ссылкой на источники предположил, что новый коронавирус появился в Уханьской лаборатории, работник которой стал "нулевым пациентом". Телеканал утверждает, что Пекин якобы стремился продемонстрировать способности Китая по обнаружению и борьбе с вирусами.