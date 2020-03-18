В Китае разработали систему, прогнозирующую распространение коронавируса

Китайские ученые разработали систему, которая способна прогнозировать тенденции распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Xinhua.

Система разработана на основе первого китайского суперкомпьютера Tianhe-1, способного может производить вычисления со скоростью 2,57 трлд операций в секунду.

Суперкомпьютер способен просчитать темпы распространения заболевания среди населения, а также моделировать профилактические и карантинные меры и их влияние на эпидемическую ситуацию в регионе. Также он может просчитать риски возникновения новых вспышек эпидемии в случае снятия карантинных мер.

В Китае уже провели демонстрацию работы системы на примере модели города Ухань с населением более 11 миллионов человек и 198 общин.

Напомним, по состоянию на 18 марта коронавирусом в мире заболели более 200 тысяч человек. Из них более 8 тысяч умерли. Всего в мире от COVID-19 пострадали 167 государств.

Также РБК-Украина писало, что Facebook и Google начали обсуждать с США методы борьбы с коронавирусом. В частности, обсуждается возможность передавать данные о местоположении пользователей, которые фиксируют их смартфоны для борьбы с коронавирусом.