ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Facebook и Google начали обсуждать с США методы борьбы с коронавирусом

Новости » Коронавирус     18.03.2020 - 14:56
Facebook и Google начали обсуждать с США методы борьбы с коронавирусом
Фото: логотип Facebook (из открытых источников)

Личные данные пользователей можно будет использовать при изучении картины распространения инфекции

Власти США начали обсуждать с Facebook, Google и другими технологическими компаниями возможность передавать данные о местоположении пользователей, которые фиксируют их смартфоны для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает The Washington Post.

Как сообщается, эти данные можно будет использовать при изучении картины распространения инфекции, а так же определить места большого скопления людей и отслеживать, соблюдают ли они достаточную дистанцию друг от друга, чтобы избежать заражения.

В Facebook отказались говорить о возможном сотрудничестве с правительством США по коронавирусу, но они напомнили, что ранее созданные карты, отслеживающие плотность населения, уже больше года позволяют чиновникам реагировать на вспышки инфекции.

В Google изучают, как анонимные данные о геолокации могут помочь в борьбе с коронавирусом, в том числе будут ли тут полезны данные по плотности трафика в картах.

Напомним, закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (Covid-19)" со вторника, 17 марта, вступил в силу.

В Черновицкой области полиция расследует смерть пациентки с коронавирусом Кабмин из-за карантина упростил пересечение админграницы с Крымом
Новости Украины FacebookGoogleКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь