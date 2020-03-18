У Китаї розробили систему, прогнозуючу поширення коронавірусу

Китайські вчені розробили систему, яка здатна прогнозувати тенденції поширення коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє Xinhua.

Система розроблена на основі першого китайського суперкомп'ютера Tianhe-1, здатного може виробляти обчислення зі швидкістю 2,57 трлд операцій в секунду.

Суперкомп'ютер здатний прорахувати темпи поширення захворювання серед населення, а також моделювати профілактичні та карантинні заходи та їх вплив на епідемічну ситуацію в регіоні. Також він може прорахувати ризики виникнення нових спалахів епідемії у разі зняття карантинних заходів.

У Китаї вже провели демонстрацію роботи системи на прикладі моделі міста Ухань з населенням понад 11 мільйонів чоловік і 198 громад.

Нагадаємо, станом на 18 березня коронавірусом в світі захворіли понад 200 тисяч осіб. З них понад 8 тисяч померли. Всього у світі від COVID-19 постраждали 167 держав.

Також РБК-Україна писало, що Facebook і Google почали обговорювати з США методи боротьби з коронавірусом. Зокрема, обговорюється можливість передавати дані про місцезнаходження користувачів, які фіксують їх смартфони для боротьби з коронавірусом.