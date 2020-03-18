Число заболевших коронавирусом в мире превысило 200 тысяч человек

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Умерли от коронавируса более 8 тысяч человек

Количество заразившихся коронавирусом COVID-19 в мире составляет 202 тысячи 241 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Worldometer, ведущему статистику заболеваний в реальном времени.

Согласно данным, за пределами Китая, где количество заболеваний составляет более 80 тысяч, в остальном мире зафиксировано около 180 тысяч случаев COVID-19. При этом в пятерку стран, где выявлено наибольшее число заболеваний, кроме Китая входят Италия (31,5 тысяч человек), Иран (16,1 тыс.), Испания (13,7 тыс.) и Германия (9,8 тыс.). Более 5 тысяч случаев заболевания также зафиксированы в Южной Корее (8,4 тыс.), Франции (7,7 тыс.) и США (6,5 тыс.).

В общем COVID-19 выявлен в 167 странах и территориях.

При этом погибли от COVID-19 более 8 тысяч человек, более 82 тысяч вылечелись.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Садовская Аравия созывает страны "Больший двадцатки" (G20) для проведения внеочередного саммита в связи с пандемией коронавируса в мире. Саммит G20 состоится на следующей неделе в формате видеоконференции.

Также сообщалось, что лидеры стран Европейского союза поддержали решение Еврокомиссии о закрытии внешних границ блока из-за пандемии коронавируса COVID-19.