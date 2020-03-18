В Киеве с подозрением на коронавирус госпитализировали военного пенсионера

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Один из экспресс-тестов на коронавирус дал положительный результат

В Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" госпитализировали военного пенсионера с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение командования Медицинских сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

Сообщается, что 17 марта в Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" обратился пенсионер Министерства обороны Украины с жалобами на состояние здоровья.

"При обследовании со слов пациента было обнаружено, что он контактировал со своим другом, у которого вроде бы было ОРВИ. Также он сообщил, что у его друга недавно приезжали дети, живущие за границей Украины", - говорится в сообщении.

Медики сделали пенсионеру два экспресс-теста на диагностирование возможного заражения коронавирусом Covid-19, один из которых дал положительный результат.

Указанная информация была передана в Киевский городской лабораторный центр для установления круга возможных контактных лиц.

"В настоящее время больного изолированно в специальном боксе клиники инфекционных заболеваний Национального военно-медицинского клинического центра "ГВКГ". Для подтверждения предварительного диагноза у него взяты биологические пробы на заболевание острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом, которые отправлены в Киевский городской лабораторный центр", - говорится в сообщении.

Отмечается, что результаты исследований поступят в военный госпиталь в течение трех рабочих дней.

Сейчас состояние здоровья пациента удовлетворительное. Он находится под контролем медиков с соблюдением строгого противоэпидемического режима.

Напомним, 17 марта в Украине подтвердили семь новых случаев коронавируса. Всего в стране зафиксировано 14 случаев заболевания COVID-19 - Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (1) области и Киев (2). Из них два человека умерли.

Кроме того, 18 марта Министерство здравоохранения официально подтвердило заражение коронавирусом у народного депутата Сергея Шахова. На данный момент нардеп находится в самоизоляции. Определяются лица, которые контактировали с ним.