В Китае осталось 63 зараженных коронавирусом

По состоянию на утро, 30 мая, в Китае осталось 63 подтвержденных случая коронавируса. За все время в пандемии в стране этим недугом заболели 82999 человек.

Об этом свидетельствуют данные Worldometres.

В Китае, где впервые появились зараженные вирусом COVID-19, за последние 24 часа зафиксировали 4 новых случая этой болезни. Общее число случаев сначала пандемии составляет 82999 человек, 4634 из них умерли.

Таким образом в стране осталось 63 зараженных коронавирусом.

Напомним, ранее китайские ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний опровергли теорию, что источником возникновения пандемии коронавируса был рынок морепродуктов в Ухане.

До этого китайский дипломат заявил, что коронавирусная инфекция была завезена в Ухань, где началась эпидемия.

Ранее глава Китая Си Цзиньпин заявил, что годовой целевой показатель экономического роста Китая мог бы быть установлен на уровне около 6%, если бы не произошла пандемия коронавируса.

Отметим, главный эпидемиолог Китая ранее подтвердил, что страна поначалу скрывала реальное число заболевших коронавирусом, пока он не начал проникать в другие страны.