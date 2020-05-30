У Китаї залишилося 63 заражених коронавірусом

Станом на ранок, 30 травня, у Китаї залишилося 63 підтверджених випадки коронавірусу. За весь час пандемії в країні цією недугою захворіло 82999 осіб.

Про це свідчать дані Worldometres.

У Китаї, де вперше з'явилися заражені вірусом COVID-19, за останні 24 години зафіксували 4 нових випадки цієї хвороби. Загальне число випадків спочатку пандемії становить 82999 осіб, 4634 з них померли.

Таким чином у країні залишилося 63 заражених коронавірусом.

Нагадаємо, раніше китайські вчені з Центру з контролю і профілактики захворювань спростували теорію, що джерелом виникнення пандемії коронавірусу був ринок морепродуктів в Ухані.

До цього китайський дипломат заявив, що коронавірусна інфекція була завезена в Ухань, де почалася епідемія.

Раніше глава Китаю Сі Цзіньпін заявив, що річний цільовий показник економічного зростання Китаю міг би бути встановлений на рівні близько 6%, якби не сталася пандемія коронавірусу.

Зазначимо, головний епідеміолог Китаю раніше підтвердив, що країна спочатку приховувала реальне число хворих коронавірусом, поки він не почав проникати в інші країни.