Ведущий эпидемиолог Китая признал, что власти поначалу занижали статистику по COVID-19

Фото: Чжун Наньшань (Xinhua)

При этом он отверг обвинения в недостоверности официальной статистики властей Китая по коронавирусу

Старший медицинский советник китайского правительства и публичное лицо борьбы Китая против COVID-19 Чжун Наньшань заявил, что власти города Ухань, где возникла первая вспышка коронавируса, поначалу умалчивали ключевые подробности о масштабах вспышки заболевания. Уханьские власти неделями повторяли, что доказательств этому нет, и называли вспышку "предотвратимой и контролируемой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Наньшаня изданию CNN.

"В то время местные власти не хотели говорить правду. В самом начале (вспышки коронавируса - ред.) они молчали, и тогда я сказал, что, возможно, у нас инфицируется большее количество людей", - сказал он .

Отмечается, что именно Наньшань, прибывший в Ухань 18 января, спустя два дня публично подтвердил, что COVID-19 может передаваться от человека к человеку, в то время как власти это отрицали.

По его словам, подозрения возникли после того, как официальное число заболевших в Ухане - 41 человек - не менялось на протяжении десяти дней, в то время как уже появлялись данные об инфицированных за рубежом. Он заявил, что продолжал задавать вопросы местным властям, после чего они "очень неохотно" предоставили реальные данные: по состоянию на 20 января общее число случаев COVID-19 в Ухане достигло 198 человек, трое скончались. Кроме того, тогда же стало известно о заражении 13 медработников.

Он признал занижение числа заболевших на начальном этапе эпидемии, но отверг обвинения в недостоверности официальной статистики властей Китая по коронавирусу.

"Так что... с 23 января, я думаю, все данные ... будут правильными", - добавил Наньшань.

Напомним, ранее в Китае заявили, что готовы к международному расследованию происхождения коронавируса. Китайский посол в Берлине Ву Кен отверг обвинения в скрытии происхождения вируса.

Также РБК-Украина писало, что во Всемирной организации здравоохранения заявляли, что Китай не допускает их экспертов к участию в расследовании происхождения вируса.

Автор: Максим Зайченко