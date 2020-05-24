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В Китае ожидался рост ВВП в 6%, если бы не коронавирус, - Си Цзиньпин

Новости » Экономика     24.05.2020 - 14:57
В Китае ожидался рост ВВП в 6%, если бы не коронавирус, - Си Цзиньпин
Фото: Си Цзиньпин (flickr)

Из-за коронавируса страна выделила 4,1% от ВВП для преодоления последствий пандемии

Глава Китая Си Цзиньпин заявил, что годовой целевой показатель экономического роста Китая мог бы быть установлен на уровне около 6%, если бы не произошла пандемия коронавируса. Такие показатели экономика страны должна была показать в 2020 году.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Если бы эпидемия не произошла, при общих обстоятельствах целевой показатель роста ВВП был бы установлен на уровне около 6%... Глобальная рецессия - предрешенный вывод. Что касается того, насколько сильно мы будем затронуты, все еще остается много неопределенности", - заявил Си Цзиньпин.

Отметим, ранее из-за пандемии коронавируса правительство Китая объявило о ряде фискальных мер по укреплению экономики, равных примерно 4,1% ВВП страны. При этом некоторые экономисты ожидали большего масштаба стимулов.

Напомним, ранее Си Цзиньпин объявил, что Пекин в течение двух лет направит 2 млрд долларов на борьбу с COVID-19, а также на социально-экономическое развитие затронутых вирусом стран, особенно развивающихся.

Также РБК-Украина писало, что Китай и США приближаются к грани новой Холодной войны из-за которой, как заявляют в Китае, проиграют обе страны.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины Китайэкономика
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