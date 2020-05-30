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В Китае отказались от ранее известной версии о месте появления коронавируса

Новости » Коронавирус     30.05.2020 - 04:53
В Китае отказались от ранее известной версии о месте появления коронавируса
Фото: коронавирус (УНИАН)

Теперь рынок в Ухане не рассматривают как источник зарождения вируса

Китайские ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) опровергли теорию о том, что источником возникновения пандемии коронавируса был рынок морепродуктов в Ухане. Взятые образцы продуктов с рынка показали полное отсутствие COVID-19.

Об этом пишет издание The Sun.

Так, ученые отвергают ранее известные данные о том, что вирус начал распространятся от животных, продававшихся на рынке.

В то же время версия о передаче вируса человеку от летучих мышей подтвердилась.

"На основании этого ученые полагают, что вирус начал распространяться от зараженного человека, который посетил рынок", - говорится в сообщении.

Личность "нулевого пациента" до сих пор не установлена.

Напомним, ранее китайский дипломат заявип, что коронавирусная инфекция была завезена в Ухань, где началась эпидемия.

Напомним, телеканал Fox News со ссылкой на источники заявил, что коронавирус COVID-19 возник в Уханьской лаборатории, ее работник стал "нулевым пациентом".

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Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины КитайКоронавирус
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