В Китае отказались от ранее известной версии о месте появления коронавируса

Теперь рынок в Ухане не рассматривают как источник зарождения вируса
Китайские ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) опровергли теорию о том, что источником возникновения пандемии коронавируса был рынок морепродуктов в Ухане. Взятые образцы продуктов с рынка показали полное отсутствие COVID-19.
Об этом пишет издание The Sun.
Так, ученые отвергают ранее известные данные о том, что вирус начал распространятся от животных, продававшихся на рынке.
В то же время версия о передаче вируса человеку от летучих мышей подтвердилась.
"На основании этого ученые полагают, что вирус начал распространяться от зараженного человека, который посетил рынок", - говорится в сообщении.
Личность "нулевого пациента" до сих пор не установлена.
Напомним, ранее китайский дипломат заявип, что коронавирусная инфекция была завезена в Ухань, где началась эпидемия.
Напомним, телеканал Fox News со ссылкой на источники заявил, что коронавирус COVID-19 возник в Уханьской лаборатории, ее работник стал "нулевым пациентом".
Читайте нас в Google News и подписывайтесь
Автор: Инна Собора