В Китае начали задерживать зарплаты из-за вспышки коронавируса, - Bloomberg

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Больше всего вспышка коронавирус ударил по компаниях, работающих в сфере услуг

Китайские компании начали задерживать зарплаты и переводить своих сотрудников на неполный рабочий день или неоплачиваемый отпуск из-за падения деловой активности, связанной со вспышкой коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечается, больше всего вспышка коронавирус ударил по небольших компаниях, особенно тех, что работают в сфере услуг. В частности, проблемы с оплатой труда испытывают работники гостиничного бизнеса и частных школ, торговых центров, парков развлечений и театров: из-за карантина и запрета на передвижения такие предприятия теряют клиентов, а их владельцам приходится сокращать расходы на оплату труда.

О том, как много китайцев теряют зарплаты и выходят в неоплачиваемые отпуска, пока неизвестно. Официальной статистики этого явления нет.

По расчетам сайтов по поиску работы, в Китае почти вдвое упало количество новых резюме, а около трети соискателей работы сообщили, что понимают, что могут не получать заплаты.

По расчетам аналитиков Bloomberg, влияние на экономику нового коронавирус уже стал сильнее, за влияние вируса SARS 17 лет назад.

Напомним, в Китае количество умерших от пневмонии, вызванной новым коронавирусом COVID-19, составляет уже 2011 человек.

Ранее ученые из Китая заявили, что несколько из отобранных препаратов показали хорошие результаты при лечении коронавируса COVID-2019. Исследователи отобрали 5000 лекарств-кандидатов для лечения коронавируса, из них самыми эффективными оказались Хлорохинфосфат, Фавипиравир и Ремдесивир.