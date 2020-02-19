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Число смертей от коронавируса возросло до 2011

Новости » Общество     19.02.2020 - 07:09
Число смертей от коронавируса возросло до 2011
Иллюстративное фото (GettyImages)

Количество зараженных превысило 75 тысяч человек

В Китае количество умерших от пневмонии, вызванной новым коронавирусом COVID-19, составляет уже 2011 человек. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Отмечается, что количество зараженных в Китае достигло 74186 людей. Это 80% от всего количества случаев.

В целом в мире коронавирусом заразились 75 тысяч 199 человек. Также установлено, что выздоровели по состоянию на сегодня, 19 февраля, 14 626 человек.

Напомним, ночью из Киева в китайский город Ухань вылетел самолет, который эвакуирует украинских граждан и граждан еще 10 стран.

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая отметила перед отправкой самолета, что ведомство нашло четыре места, которые являются безопасными для эвакуации к ним граждан из китайского города Ухань, что стало эпицентром эпидемии нового коронавирус. Из этих мест будут выбраны наиболее подходящие для эвакуации. Министр не конкретизировала, какие именно места идет речь.

Вне Китая зафиксировано 92 случая передачи коронавируса от человека к человеку, - ВОЗ В Китае тысячи врачей заболели коронавирусом
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