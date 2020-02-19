Число смертей от коронавируса возросло до 2011

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Количество зараженных превысило 75 тысяч человек

В Китае количество умерших от пневмонии, вызванной новым коронавирусом COVID-19, составляет уже 2011 человек. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Отмечается, что количество зараженных в Китае достигло 74186 людей. Это 80% от всего количества случаев.

В целом в мире коронавирусом заразились 75 тысяч 199 человек. Также установлено, что выздоровели по состоянию на сегодня, 19 февраля, 14 626 человек.

Напомним, ночью из Киева в китайский город Ухань вылетел самолет, который эвакуирует украинских граждан и граждан еще 10 стран.

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая отметила перед отправкой самолета, что ведомство нашло четыре места, которые являются безопасными для эвакуации к ним граждан из китайского города Ухань, что стало эпицентром эпидемии нового коронавирус. Из этих мест будут выбраны наиболее подходящие для эвакуации. Министр не конкретизировала, какие именно места идет речь.