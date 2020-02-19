ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Иране от коронавируса умерли два человека

Новости » В мире     19.02.2020 - 18:32
В Иране от коронавируса умерли два человека
Иллюстративное фото (AFP)

Ранее сообщалось о первых случаях заражения в стране

В Иране умерли два человека, ранее заразившиеся китайским коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает агентство CNBC.

Отметим, что еще несколько дней назад официальные представители иранских властей заявляли, что в стране не было подтверждено ни одного случая инфицирования вирусом. Однако сегодня стало известно о двух гражданах, заразившихся COVID-19 в иранской провинции Кум.

Напомним, по состоянию на 17 февраля, количество зараженных коронавирусом за пределами Китая составляло 694 человека в 25 странах, три случая были смертельными.

Всего в мире зафиксировано более 75 тысяч лабораторно подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 2012 были смертельными. Отметим, что от болезни излечились уже 14 тыс. 675 человек.

Также РБК-Украина сообщало, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, старшее поколение людей наиболее уязвимо к инфицированию коронавирусом COVID-19 с летальными последствиями. К таким предположениям ВОЗ пришла, основываясь на новых данных о вирусе, которыми поделился Китай.

В Сингапуре увеличилось число больных коронавирусом На лайнере в Японии количество заболевших коронавирусом превысило 600 человек
Новости Украины Иранвирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь