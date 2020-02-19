В Иране от коронавируса умерли два человека

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Ранее сообщалось о первых случаях заражения в стране

В Иране умерли два человека, ранее заразившиеся китайским коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает агентство CNBC.

Отметим, что еще несколько дней назад официальные представители иранских властей заявляли, что в стране не было подтверждено ни одного случая инфицирования вирусом. Однако сегодня стало известно о двух гражданах, заразившихся COVID-19 в иранской провинции Кум.

Напомним, по состоянию на 17 февраля, количество зараженных коронавирусом за пределами Китая составляло 694 человека в 25 странах, три случая были смертельными.

Всего в мире зафиксировано более 75 тысяч лабораторно подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 2012 были смертельными. Отметим, что от болезни излечились уже 14 тыс. 675 человек.

Также РБК-Украина сообщало, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, старшее поколение людей наиболее уязвимо к инфицированию коронавирусом COVID-19 с летальными последствиями. К таким предположениям ВОЗ пришла, основываясь на новых данных о вирусе, которыми поделился Китай.