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У Китаї почали затримувати зарплати через спалах коронавірусу, - Bloomberg

Новини » Суспільство     19.02.2020 - 19:27
У Китаї почали затримувати зарплати через спалах коронавірусу, - Bloomberg
Ілюстративне фото (pxhere.com)

Найбільше спалах коронавірус вдарив по компаніях, що працюють у сфері послуг

Китайські компанії почали затримувати зарплати і переводити своїх співробітників на неповний робочий день або неоплачувану відпустку з-за падіння ділової активності, пов'язаної зі спалахом коронавіруса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як наголошується, найбільше спалах коронавірус вдарив по невеликих компаніях, особливо тих, що працюють у сфері послуг. Зокрема, проблеми з оплатою праці відчувають працівники готельного бізнесу і приватних шкіл, торгових центрів, парків розваг і театрів: через карантин і заборона на пересування такі підприємства втрачають клієнтів, а їхнім власникам доводиться скорочувати витрати на оплату праці.

Про те, як багато китайців втрачають зарплати і виходять у неоплачувані відпустки, поки невідомо. Офіційної статистики цього явища немає.

За розрахунками сайтів з пошуку роботи, в Китаї майже удвічі впало кількість нових резюме, а близько третини шукачів роботи повідомили, що розуміють, що не можуть отримувати заплати.

За розрахунками аналітиків Bloomberg, вплив на економіку нового коронавірусу вже став сильнішим за вплив вірусу SARS 17 років тому.

Нагадаємо, у Китаї кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом COVID-19, становить вже 2011 осіб.

Раніше вчені з Китаю заявили, що кілька з відібраних препаратів показали гарні результати при лікуванні коронавіруса COVID-2019. Дослідники відібрали 5000 ліків-кандидатів для лікування коронавіруса, з них найбільш ефективними виявилися Хлорохинфосфат, Фавипиравир і Ремдесивир.

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