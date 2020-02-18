В Китае из-за коронавируса ограничена свобода передвижения 780 млн человек

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Строгие меры применяются в четырех городах провинции Хубэй

В Китае, в связи со вспышкой коронавируса, в условиях ограничений на свободу передвижения находятся около 780 миллионов людей. Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, около 780 миллионов человек все еще живут в условиях тех или иных ограничений на передвижения, включая всю провинцию Хубэй, северо-восточную провинцию Ляонин, а также - Пекин и Шанхай.

Сообщается, что самые суровые меры применяются в четырех городах провинции Хубэй, которая является эпицентром вспышки коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Китае число жертв заражения новым коронавирусом составило 1868, за сутки умерли 98 человек. Число больных 72 436 человек.

Всего от нового вируса смогли вылечиться 12 552 человека.

В Гонконге, Тайване и Макао зарегистрировано 92 больных.

Напомним, китайские ученые заявили, что люди, которые страдают от онкологических заболеваний, более подвержены риску заразиться коронавирусом.

В свою очередь, главный исполнительный директор ВОЗ Сумия Сваминатан назвала сроки первых тестирований на людях вакцины от коронавируса COVID-19. По ее словам, это произойдет менее чем через полгода - через четыре-пять месяцев. Сейчас уже разрабатываются несколько вакцин от нового вируса.

Также сообщалось, что китайские ученые разработали портативное устройство, которое может быстро диагностировать заболевание коронавирусом. Аппарат способен оперативно проводить анализ крови человека на наличие коронавирус.