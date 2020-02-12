Число погибших от коронавируса превысило 1,1 тыс. человек

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Заболели более 44 тыс. человек

Чисоло погибших от вспышки коронавируса в материковом Китае по состоянию на на конец вторника 11 февраля достигло 1113 человек, что на 97 человек больше, чем днем ранее. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Центральная провинция Хубэй, эпицентр вспышки, сообщила о 94 смертельных случаях, в то время как в столице провинции Ухань погибло 72 человека.

Во всем материковом Китае во вторник было зарегистрировано 2 015 новых подтвержденных инфекций, что является самым низким показателем с 30 января. Общее накопленное число к настоящему времени достигло 44 653 человек.

РБК-Украина писало, что в Китае рассчитывают, что вспышка нового коронавируса должна завершиться в апреле.

Ранее сообщалось, в Китае допустили, что новый коронавирус 2019-nCoV способен передаваться воздушно-капельным путем. По словам китайского чиновника, на данный момент нет точных данных о способах передачи нового коронавируса и для точного определения необходимы дополнительные исследования.

Также сообщалось, что власти Китая изменили методику подсчета зараженных коронавирусом COVID-19 - инфицированный человек без симптомов заболевания не считается зараженным.