У Китаї через коронавірус обмежено свободу пересування 780 млн осіб

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Найсуворіші заходи застосовуються в чотирьох містах провінції Хубей

У Китаї, у зв’язку із спалахом коронавірусу, в умовах обмежень на свободу пересування перебувають близько 780 мільйонів людей. Про це повідомляє CNN.

Як зазначається, близько 780 мільйонів людей все ще живуть в умовах тих чи інших обмежень на пересування, включаючи всю провінцію Хубей, північно-східну провінцію Ляонін, а також - Пекін і Шанхай.

Повідомляється, що найсуворіші заходи застосовуються в чотирьох містах провінції Хубей, яка є епіцентром спалаху коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що у Китаї число жертв зараження новим коронавірусом склало 1868, за добу померли 98 осіб. Число хворих 72 436 осіб.

Всього від нового вірусу змогли вилікуватися 12 552 людини.

В Гонконзі, Тайвані і Макао зареєстровано 92 хворих.

Нагадаємо, китайські вчені заявили, що люди, які страждають від онкологічних захворювань, більше схильні до ризику заразитися коронавірусом.

В свою чергу, головний виконавчий директор ВООЗ Сумія Свамінатан назвала терміни перших тестувань на людях вакцини від коронавіруса COVID-19. За її словами, це відбудеться менш ніж через півроку - через чотири-п'ять місяців. Зараз вже розробляються декілька вакцин від нового вірусу.

Також повідомляося, що китайські вчені розробили портативний пристрій, яке може швидко діагностувати захворювання коронавірусом. Апарат здатний оперативно проводити аналіз крові людини на наявність коронавірусу.