ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Китаї через коронавірус обмежено свободу пересування 780 млн осіб

Новини » Суспільство     18.02.2020 - 11:03
У Китаї через коронавірус обмежено свободу пересування 780 млн осіб
Ілюстративне фото (twitter.com/JustForChange)

Найсуворіші заходи застосовуються в чотирьох містах провінції Хубей

У Китаї, у зв’язку із спалахом коронавірусу, в умовах обмежень на свободу пересування перебувають близько 780 мільйонів людей. Про це повідомляє CNN.

Як зазначається, близько 780 мільйонів людей все ще живуть в умовах тих чи інших обмежень на пересування, включаючи всю провінцію Хубей, північно-східну провінцію Ляонін, а також - Пекін і Шанхай.

Повідомляється, що найсуворіші заходи застосовуються в чотирьох містах провінції Хубей, яка є епіцентром спалаху коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що у Китаї число жертв зараження новим коронавірусом склало 1868, за добу померли 98 осіб. Число хворих 72 436 осіб.

Всього від нового вірусу змогли вилікуватися 12 552 людини.

В Гонконзі, Тайвані і Макао зареєстровано 92 хворих.

Нагадаємо, китайські вчені заявили, що люди, які страждають від онкологічних захворювань, більше схильні до ризику заразитися коронавірусом.

В свою чергу, головний виконавчий директор ВООЗ Сумія Свамінатан назвала терміни перших тестувань на людях вакцини від коронавіруса COVID-19. За її словами, це відбудеться менш ніж через півроку - через чотири-п'ять місяців. Зараз вже розробляються декілька вакцин від нового вірусу.

Також повідомляося, що китайські вчені розробили портативний пристрій, яке може швидко діагностувати захворювання коронавірусом. Апарат здатний оперативно проводити аналіз крові людини на наявність коронавірусу.

Коронавірус в Китаї: як будуть евакуювати українців з Уханя В Китаї від коронавірусу за добу померли майже 100 осіб
Новини України Китайвирус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся