В Китае уже 830 человек зараженны новым вирусом

В Китае число зараженных новым типом коронавируса достигло 830 человек. Об этом сообщае Национальная комиссия по вопросам здравоохранения Китаят, передает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Случаи заражения выявлены и подтверждены в 29 административных единицах страны.

Количество смертей вследствие заражения вирусом достигло 25 человек. Из 25 жертв 24 скончались в провинции Хубэй и одна за ее пределами - в провинции Хэбэй.

Напомним, ранее сообщалось, что число заболевших новым коронавирусом в Китае, составляет 644 человека, 18 умерших.

ВОЗ заявляет, что коронавирус Китая, от которого страдают сотни людей, еще не привел к глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения.

В Китае закрыли уже три города из-за распространения коронавируса нового типа. В городах Ечжоу и Хуанган прекратили работу общественного транспорта.

Кроме того, с 25 января власти Пекина закрывают для посещения музейный комплекс Запретный город после распространения в стране нового типа коронавируса.

Отметим, что 23 января был зафиксирован первый случай смерти от коронавируса за пределами эпицентра вируса. Однако неизвестно, где именно умер больной.