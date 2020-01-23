ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Клинические испытания вакцин против китайского вируса могут начаться летом

Новости » Общество     23.01.2020 - 23:09
Клинические испытания вакцин против китайского вируса могут начаться летом
Иллюстративное фото (twitter.com/NoviniteEU)

Сейчас у врачей нет вакцины или противовирусных препаратов против коронавируса, обнаруженного в Китае

Клинические испытания вакцин против нового коронавируса, поразившего Китай и распространившегося за его пределы, могут быть проведены летом. Об этом в Давосе заявил исполнительный директор Коалиции по инновациям для предотвращения эпидемий (CEPI) Ричард Гатчетт, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

В настоящее время врачи не имеют вакцины или противовирусных препаратов против коронавируса 2019-nCoV, обнаруженного в Китае.

"У нас есть три партнерства для разработки вакцин против нового коронавируса. Наша цель состоит в том, чтобы эти вакцины были очень быстро разработаны, чтобы начать клинические испытания, возможно, уже летом", - сказал Гатчетт.

Напомним, ВОЗ заявляет, что коронавирус Китая, от которого страдают сотни людей, еще не привел к глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения.

В Китае закрыли уже три города из-за распространения коронавируса нового типа. В городах Ечжоу и Хуанган прекратили работу общественного транспорта.

Кроме того, с 25 января власти Пекина закрывают для посещения музейный комплекс Запретный город после распространения в стране нового типа коронавируса.

Отметим, что 23 января был зафиксирован первый случай смерти от коронавируса за пределами эпицентра вируса. Однако неизвестно, где именно умер больной.

В Китае закрыли еще один город из-за вируса Вирус из Китая еще не привел к чрезвычайной ситуации, - ВОЗ
Новости Украины Китайвирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь