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Вирус в Китае: Пекин закрывает Запретный город и отменяет празднование Нового года

Новости » Общество     23.01.2020 - 16:20
Вирус в Китае: Пекин закрывает Запретный город и отменяет празднование Нового года
Фото: Запретный город в Пекине (wikimedia org by Allen Timothy Chang)

Музейный комплекс будет закрыт с 25 января

Власти Пекина закрывают для посещения музейный комплекс Запретный город после распространения в стране нового типа коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее заявление администрации музея.

Как сообщается, музейный комплекс будет закрыт с субботы, 25 января.

"В связи с необходимостью проведения работ по профилактике и контролю эпидемии нового типа коронавируса и чтобы не допустить перекрестной инфекции во время большого скопления людей, с 25 января музей Гугун будет закрыт", - говорится в сообщении.

Однако в музее не сообщают, когда именно вернется к работе музей. Для посетителей, которые уже купили билеты, будет организован их возврат.

Напомним, в Китае разработали успешный метод для спасения заболевших от нового коронавируса пневмонии. Благодаря насыщению крови кислородом удалось спасти 53-летнего мужчину, который находится в критическом состоянии.

Кроме того, в Китае закрыли уже три города из-за распространения коронавируса нового типа. В городах Ечжоу и Хуанган прекратили работу общественного транспорта.

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