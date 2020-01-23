Вирус из Китая еще не привел к чрезвычайной ситуации, - ВОЗ

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Решение было принято после того, как китайские власти предприняли попытку заблокировать три города

Всемирная организация здравоохранения заявляет, что коронавирус Китая, от которой страдают сотни людей, еще не привел к глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Решение было принято после того, как китайские власти предприняли попытку заблокировать три города и отменили крупные мероприятия в Пекине, чтобы сдержать новый вирус.

Агентство здравоохранения ООН объявило об этом решении после того, как независимые эксперты в течение двух дней пытались дать оценку информации о распространении выявленного коронавируса.

ВОЗ определяет глобальную чрезвычайную ситуацию как "чрезвычайное событие", которое представляет опасность для других стран и требует скоординированных международных действий. Предыдущие глобальные чрезвычайные ситуации были объявлены для появления вируса Зика в Северной и Южной Америке, эпидемии свиного гриппа и полиомиелита.

Напомним, в Китае закрыли уже три города из-за распространения коронавируса нового типа. В городах Ечжоу и Хуанган прекратили работу общественного транспорта.

Кроме того, с 25 января власти Пекина закрывают для посещения музейный комплекс Запретный город после распространения в стране нового типа коронавируса.

Отметим, что в четверг, 23 января, был зафиксирован первый случай смерти от коронавируса за пределами эпицентра вируса. Однако неизвестно где именно умер заболевший.