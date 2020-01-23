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В Китае закрыли третий город из-за коронавируса

Новости » Происшествия     23.01.2020 - 15:06
В Китае закрыли третий город из-за коронавируса
Иллюстративное фото (pxhere com 3)

В Ечжоу проживает более миллиона человек

Власти Китайской Народной Республики закрывает транспортное сообщение с третьим городом Ечжоу в связи со вспышкой коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CGTN.

Как отмечается, в городах Ечжоу и Хуанган прекратили работу общественного транспорта, а также воздушного и железнодорожного сообщения.

"Города Ечжоу и Хуанган в центральной китайской провинции Хубэй объявили о прекращении работы общественного транспорта, включая воздушное и железнодорожное сообщение, в рамках мероприятий борьбы правительства Китая с распространением коронавирус", - говорится в сообщении.

В Ечжоу проживает более миллиона человек, в Хуангане - 6,6 миллиона.

Напомним, в Китае разработали успешный метод нового коронавируса пневмонии. Благодаря насыщению крови кислородом удалось спасти 53-летнего мужчину, который находится в критическом состоянии.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения предупредила о возможности распространения коронавируса 2019 nCoV нового типа за пределами Китая.

Кроме того, количество заболевших коронавирусом в Китае выросло до 631 человек.

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