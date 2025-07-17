Кіт Келлог вчора поїхав з України, - джерела

Про це РБК-Україна стало відомо з власних джерел

Візит Келлога до України

Варто додати, що це був не перший візит Келлога до України. Перед цим він відвідував країну ще у лютому.

Про новий візит стало відомо під час його поїздки до Риму, де минулого тижня проходила Конференція з питань відновлення України (URC 2025). Тоді ж він допустив, що його візит триватиме цілий тиждень.

До Києва Келлог прибув вже 14 липня. Протягом перших двох днів він встиг зустрітися з самими високопоставленими українськими чиновниками. Детальніше про це - в матеріалі РБК-Україна.

Іронічно й те, що російські окупанти знизили інтенсивність обстрілів під час візиту спецпредставника Штатів. Як відзначав тоді президент Володимир Зеленський, це означає лише те, що Росія боїться США.

Також цікаво, що Келлог відвідав оборонні підприємства України та на власні очі побачив, як створюються та розробляються дрони українського виробництва.