Зеленський пояснив, чому РФ знизили інтенсивність обстрілів під час візиту Келлога
Російський диктатор Володимир Путін не хоче обстрілювати Україну, коли тут знаходяться американці через страх перед Сполученими Штатами.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmax.
"Генерал (Кіт – ред.) Келлог прибув до України, і дві ночі поспіль не було масованих бомбардувань. Це дуже цікавий приклад. Цієї ночі та попередньої ночі не було жодних сильних атак", - зазначив Зеленський.
За його словами, коли американці в Україні, Путін не бомбить Україну. Путін намагатиметься залякувати, шантажувати та створювати напругу, але він не йде на повну ескалацію. Він додав, що українці вже жартують з цього приводу.
"Кажуть, що треба дати генералу Келлогу український паспорт і залишити його тут, і щоб американці частіше до нас приїжджали, бо тоді Росія буде менше бомбити", - додав глава держави.
"Це означає одне: Путін боїться Америки. Я весь цей час це казав, і я також говорив президенту. У будь-якому разі, Путін боїться Америки, і я в цьому впевнений. Це важливий момент", - підкреслив президент України.
Зеленський також пояснив, чому РФ боїться закінчувати війну в Україні. За його словами, Путін мобілізував 1 200 000 осіб. Понад мільйон уже вбито або поранено. Але сьогодні на полі бою у нього все ще близько 1 200 000 військовослужбовців.
"Чому він боїться закінчення війни? Одна з причин полягає в тому, що ці люди повернуться додому. Психологічно вони нестабільні. Вони не воювали, щоб захистити свої домівки. Вони не воювали за себе. Вони повернуться іншими. Росія досі не має плану, що робити з ними, коли вони повернуться. Це також одна з причин, чому війна затягується", - додав Зеленський.
Тривоги під час візиту Келлога
Спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог знаходиться з візитом у Києві. За два дні він встиг зустрітися з найбільш високопоставленими українськими чиновниками.
До слова, 14 і 15 липня, у дати візиту Келлога, в Україні кілька разів оголошували масштабну тривогу.
Повітряні тривоги були пов'язані зі злетом російських МіГ-31К, які можуть нести гіперзвукові ракети "Кинджал". Пусків при цьому не фіксували.
Зі свого боку політолог Володимир Фесенко в коментарі РБК-Україна зазначав, що росіяни можуть посилити атаки на Україну під час візиту Келлога.
"Я не виключаю, що можуть бути (ред. - масовані обстріли). У всякому разі російські повітряні атаки на Україну, на Київ, вони стали регулярними", - сказав він.
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