Зеленський пояснив, чому РФ знизили інтенсивність обстрілів під час візиту Келлога

Російський диктатор Володимир Путін не хоче обстрілювати Україну, коли тут знаходяться американці через страх перед Сполученими Штатами.

"Генерал (Кіт – ред.) Келлог прибув до України, і дві ночі поспіль не було масованих бомбардувань. Це дуже цікавий приклад. Цієї ночі та попередньої ночі не було жодних сильних атак", - зазначив Зеленський.

За його словами, коли американці в Україні, Путін не бомбить Україну. Путін намагатиметься залякувати, шантажувати та створювати напругу, але він не йде на повну ескалацію. Він додав, що українці вже жартують з цього приводу.

"Кажуть, що треба дати генералу Келлогу український паспорт і залишити його тут, і щоб американці частіше до нас приїжджали, бо тоді Росія буде менше бомбити", - додав глава держави.

"Це означає одне: Путін боїться Америки. Я весь цей час це казав, і я також говорив президенту. У будь-якому разі, Путін боїться Америки, і я в цьому впевнений. Це важливий момент", - підкреслив президент України.

Зеленський також пояснив, чому РФ боїться закінчувати війну в Україні. За його словами, Путін мобілізував 1 200 000 осіб. Понад мільйон уже вбито або поранено. Але сьогодні на полі бою у нього все ще близько 1 200 000 військовослужбовців.

"Чому він боїться закінчення війни? Одна з причин полягає в тому, що ці люди повернуться додому. Психологічно вони нестабільні. Вони не воювали, щоб захистити свої домівки. Вони не воювали за себе. Вони повернуться іншими. Росія досі не має плану, що робити з ними, коли вони повернуться. Це також одна з причин, чому війна затягується", - додав Зеленський.