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"Неймовірні інновації": Келлог високо оцінив виробництво українських дронів

Четвер 17 липня 2025 04:30
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"Неймовірні інновації": Келлог високо оцінив виробництво українських дронів Фото: Кіт Келлог оглядає український дрон (x.com/generalkellogg)
Автор: Едуард Ткач

Спецпредставник Трампа Кіт Келлог побував на оборонних підприємствах та високо оцінив потенціал України у виробництві дронів. Він вважає, що США мають звернути на це увагу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост в соцмережі Х.

"Я на власні очі побачив, як створюються та розробляються дрони українського виробництва. Неймовірні інновації, особливо у сфері дронів", - пише Келлог.

Він також зазначив, що в цій новій епосі війни "вони (українці - ред.) лідирують". За словами Келлога, швидкість технологічного розвитку і здатність вражають.

"Наша оборонно-промислова база повинна звернути на це увагу та адаптуватися", - резюмував Келлог.

Трамп хоче купувати українські дрони

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський повідомив, що американський лідер Дональд Трамп висловив зацікавленість в українських бойових безпілотниках для армії США.

"Я сказав йому, що дуже хочу купувати у вас речі, які є тільки у вас. І він мені відповів, що Америка хоче купувати безпілотники українського виробництва. Я думаю, що це взаємовигідна співпраця. Я дуже хочу, щоб Америка допомогла нам захистити наше небо. Це дуже важливо", - розповів Зеленський про дзвінок.

Візит Келлога до Києва

Також ми писали, що цього понеділка, 14 липня, спецпредставник Трампа Кіт Келлог прибув із візитом до столиці України - міста Києва. Відомо, що його візит буде тривалим. Напередодні він повідомив, що буде в країні близько тижня.

За перші два дні Келлог встиг зустрітися з самими високопоставленими українськими чиновниками. Детальніше про те, що було за ці два дні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Кіт Келлог Війна в Україні Дрони
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