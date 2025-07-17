"Неймовірні інновації": Келлог високо оцінив виробництво українських дронів

Спецпредставник Трампа Кіт Келлог побував на оборонних підприємствах та високо оцінив потенціал України у виробництві дронів. Він вважає, що США мають звернути на це увагу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост в соцмережі Х.

"Я на власні очі побачив, як створюються та розробляються дрони українського виробництва. Неймовірні інновації, особливо у сфері дронів", - пише Келлог. Він також зазначив, що в цій новій епосі війни "вони (українці - ред.) лідирують". За словами Келлога, швидкість технологічного розвитку і здатність вражають. "Наша оборонно-промислова база повинна звернути на це увагу та адаптуватися", - резюмував Келлог.