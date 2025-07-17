Кит Келлог вчера уехал из Украины, - источники

Об этом РБК-Украина стало известно из собственных источников

Визит Келлога в Украину

Стоит добавить, что это был не первый визит Келлога в Украину. Перед этим он посещал страну еще в феврале.

О новом визите стало известно во время его поездки в Рим, где на прошлой неделе проходила Конференция по вопросам восстановления Украины (URC 2025). Тогда же он допустил, что его визит продлится целую неделю.

В Киев Келлог прибыл уже 14 июля. В течение первых двух дней он успел встретиться с самыми высокопоставленными украинскими чиновниками. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

Иронично и то, что российские оккупанты снизили интенсивность обстрелов во время визита спецпредставителя Штатов. Как отмечал тогда президент Владимир Зеленский, это означает лишь то, что Россия боится США.

Также интересно, что Келлог посетил оборонные предприятия Украины и воочию увидел, как создаются и разрабатываются дроны украинского производства.