UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Кислиця прилетів на переговори в Китай

Фото: Сергій Кислиця, перший заступник голови МЗС України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця прибув із візитом до Китаю. Там він уже зустрівся з послом США в Китаї Девідом Пердью.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кислицю в соцмережі X.

"У Пекіні сьогодні насичений день. Дуже хороша бесіда з послом США в Китаї Девідом Пердью. Завжди приємно відчувати підтримку таких партнерів, як Сполучені Штати", - підкреслив перший заступник глави МЗС України.

Кислиця додав, що в центрі розмови були зусилля президента США Дональда Трампа щодо припинення війни Росії проти України та зміцнення українсько-американського партнерства.

Український чиновник не розкрив детальних планів свого візиту до Китаю.

Мирні переговори

Нагадаємо, Україна наразі продовжує активні переговори зі США щодо американського мирного плану.

У діалозі, зокрема, бере участь і перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця.

Нещодавно відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з американською делегацією в Берліні. Такі переговори як у США, так і в Україні вважають результативними.

Зокрема, неназваний американський чиновник у коментарі західним ЗМІ розповів про те, що з Україною було погоджено "90%" усіх питань. Він зазначив, що таким результатом був задоволений президент США Дональд Трамп.

При цьому президент України Володимир Зеленський також зазначав, що в діалозі зі США є прогрес.

Очікується, що нові переговори українських та американських чиновників мають відбутися вже найближчими днями. Сьогодні, 18 грудня, Зеленський розповів, що українська делегація на шляху до США.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС УкраїниСполучені Штати АмерикиКитайПекин