Зеленський про мирний план: є прогрес у нашому діалозі з американською стороною
В України є прогрес у переговорах зі Сполученими Штатами Америки щодо мирного плану.
Про це повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з медіа у Брюсселі.
"Є прогрес у нашому діалозі з американською стороною. Ті чи інші пункти наші й (США - ред.) спілкуються з російською стороною. Тому поки що фідбека на останній наш прогрес у мене немає, не можу вам сказати, що є, а чого немає. Але найближчими днями точно скажемо", - сказав Зеленський.
На думку президента, частота зустрічей української та американської делегацій - це також прогрес.
"Поки що я це так сприймаю. Можливо, тут більше оптимізму, ніж реалізму, але у нас такі реалії. Ми живемо тим, що ми боремося за себе і вважаємо, що нам усе вдасться", - зазначив глава держави.
Переговори України та США
Нагадаємо, минулого місяця адміністрація Білого Дому запропонувала мирний план щодо завершення війни в Україні.
Хоча спочатку в документі було 28 пунктів, більшість з яких не відповідала інтересам України, а навпаки, підтримувала інтереси росіян.
Наразі план має інший вигляд, кількість пунктів скоротили до 20.
Наразі мирний план США передбачає рамкову угоду, гарантії безпеки та документ щодо відновлення післявоєнної України.
Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що план планується розбити на 5 документів і як тільки Київ буде максимально близький до укладення угоди з РФ, тоді глава держави зустрінеться з американським лідером Дональдом Трампом.
Днями українські та американські чиновники зустрілися в Берліні. Спецпредставник президента США Стів Віткофф, який брав участь в обговореннях, розповів, що було досягнуто "значного прогресу".
Президент України Володимир Зеленський після зустрічі в Берліні звернув увагу, що позиції Києва і Вашингтона щодо питання територій усе ще розходяться.
Водночас Axios із посиланням на неназваного американського чиновника написало про те, що на вихідних у Маямі має відбутися новий раунд переговорів України та США. Очікується, що в обговореннях братимуть участь військові.
Також ЗМІ повідомляли, що американські та російські чиновники цими вихідними можуть зустрітися в Маямі, щоб обговорити можливість завершення війни РФ проти України.