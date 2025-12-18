Зеленський про мирний план: є прогрес у нашому діалозі з американською стороною

Про це повідомляє РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з медіа у Брюсселі.

"Є прогрес у нашому діалозі з американською стороною. Ті чи інші пункти наші й (США - ред.) спілкуються з російською стороною. Тому поки що фідбека на останній наш прогрес у мене немає, не можу вам сказати, що є, а чого немає. Але найближчими днями точно скажемо", - сказав Зеленський.

На думку президента, частота зустрічей української та американської делегацій - це також прогрес.

"Поки що я це так сприймаю. Можливо, тут більше оптимізму, ніж реалізму, але у нас такі реалії. Ми живемо тим, що ми боремося за себе і вважаємо, що нам усе вдасться", - зазначив глава держави.